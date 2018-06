За даними правоохоронних органів, XXXTentacion обирав собі мотоцикл в салоні на півдні Флориди. Коли він покинув салон до його автомобіля підійшли двоє озброєних людей, один з яких вистрілив у нього з пістолета.

XXXTentacion доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Сайт TMZ цитує розповідь свідка, який чув кілька пострілів і потім бачив тіло репера без ознак життя.

Слідчі вважають, що вбивство могло бути наслідком "можливого пограбування".

Також XXXTentacion мав неоднозначну репутацію у світі хіп-хопу. Вихід його останнього альбому збігся за часом зі звільненням з-під домашнього арешту.

Репер чекав суду за звинуваченням у побитті колишньої подруги, яка була вагітна.

На момент загибелі Джасіма Онфре звинувачували в різних тяжких злочинах за 15 пунктами.

Багато відомих особистості в соціальній мережі зі скорботою відреагували на смерть молодого музиканта.

"Я так і не сказав тобі, наскільки ти мене надихав, коли ти був тут", - написав репер Каньє Уест в Twitter.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018