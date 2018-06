У понеділок ввечері Кім відвідував туристичні пам'ятки Сінгапуру. Він відвідав парковий комплекс "Сади біля затоки" і оглядовий майданчик "Скай парк", розташований на висоті 200 метрів.

Потім Кім Чен Ин разом з міністром закордонних справ Сінгапуру Вівіані Балакришнан зупинився на "Ювілейному мосту" у парку "Мерліона", і той дістав свій телефон і зробив з лідером КНДР селфі, котре потім виклав у свій Twitter.

Припускають, що це перше селфі, для якого сфотографувався Кім Чен Ин. Деяким найближчим фотографам вдалося також зняти "закулісну картину" під час селфі. Відео також з'явилося в мережі.

WATCH: Kim Jong Un is touring tourist attractions in Singapore ahead of summit with President Trump https://t.co/AdqjAwRr88 pic.twitter.com/xd48R5m8Jl