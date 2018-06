Про це повідомляє Variety на своїй сторінці Twitter.

Наразі сюжет фільму невідомий, але ідея кіностудії Warner Bros, за словами співрозмовника видання, полягає в тому, щоб розвивати всесвіт героїв "Загону самогубців", одним з яких є Джокер.

