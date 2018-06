Народний депутат від Опозиційного блоку Юлія Льовочкіна бере участь у Саміті Women Political Leaders 2018, який починається сьогодні у Вільнюсі і триватиме до 8 червня. Про це інформує прес-служба партії ОБ.

WPL Саміт 2018 проводиться під патронажем Президента Литви Далі Грібаускайте у співпраці з Радою жінок-лідерів світу (CWWL), приймаючою стороною виступає Сейм Литовської Республіки.

Цього року Саміт WPL 2018, згідно з інформацією організаторів, зібрав понад 400 жінок-голів держав і урядів, міністрів, парламентаріїв і мерів більш, ніж з 80 країн світу. Серед учасників Саміту - Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович, Президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека, Президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі, Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, ряд діючих жінок-парламентаріїв, а також жінки-політики, які раніше займали високі пости в своїх країнах.

Порядок денний передбачає обговорення найважливіших актуальних питань - від IT-сфери до проблем екстремізму і радикалізму в світі і ролі жінки в процесах прийняття рішень в реаліях глобального світу.

Нагадаємо, WPL проводить саміти щорічно в різних регіонах. Раніше приймаючою стороною виступав Брюссель (Бельгія), Кігалі (Руанда), Аддис-Абеба (Ефіопія), Мехіко (Мексика), Амман (Йорданія). Зокрема, останній раз Саміт проходив в листопаді 2017 року Рейк'явіку (Ісландія).

Жінки-парламентарії. Станом на 1 травня 2018 року, згідно зі статистичними даними міжпарламентського союзу "For democracy. For everyone", частка місць, займаних жінками в національних парламентах країн світу, становила 23.8% від загальної кількості парламентаріїв. У порівнянні з 2000 роком зазначена частка зросла лише на 10%.

Жінки-глави держав. Станом на 2017 рік всього 11 жінок в світі займали президентські посади, що становить 7.2% від загальної кількості.

Жінки на міністерських посадах. Станом на 2017 рік жінкам по всьому світу належало 1237 міністерських портфелів. Більшість міністерських посад жінки займали в сфері навколишнього середовища, природних ресурсів та енергії.