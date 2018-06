Замість дефіле в купальниках конкурсантки будуть брати участь в дискусії з суддями.

Також організатори "Міс Америка" змінять правила проведення дефіле у вечірніх сукнях — учасницям конкурсу дозволять виходити на сцену у вбранні, яке вони виберуть самі і яке буде відображати їх особистий стиль, заявила Карлсон.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz