"На даний момент ми знаємо, що 53-річний австрієць дістав ножа, проявляючи вербальну агресію. Коли справа дійшла до конфронтації з двома поліцейськими, він був поранений одним з них. У нас немає інформації, що вказує на терористичні або ісламістські мотиви", - заявив представник поліції Вінфрід Венцель.

В "Твіттері" берлінської поліції повідомляється, що інцидент стався близько четвертої пополудні за місцевим часом. Чоловік, ім'я якого не називається, був поранений в ногу.

В поліції закликали не намагатися спекулювати на темі того, що відбулося.

Таблоїд Bild пише про двох постраждалих, проте офіційно це не підтверджено. Газета Tagesspiegel також повідомляє про двох поранених - підозрюваного і людину, на яку він напав.

Інформагентство DPA повідомило, що кільком очевидцям події знадобилася допомога психологів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент, ймовірно, не пов'язаний з тероризмом.

