У Брюсселі на щорічній Конференції EFC, була представлена фотокнига "Донбас і Мирні", видана Фондом Ріната Ахметова.

Конференція Європейського центру фундацій (EFC), що об'єднує понад 500 великих благодійників, стала одним з найбільш значущих подій в Європі. Представники філантропічних організацій обговорювали і вирішували, як розвивати цей сектор у майбутньому. Розглянути глобальні проблеми пропонується через культуру.

Фонд Ріната Ахметова представляв на конференції Україну. Книга "Донбас і Мирні" була презентована в рамках сесії "A matter of culture – Civil society and democratic dialogue in Central and Eastern Europe" ("Значення культури: громадянське суспільство та демократичний діалог в Центральній і Східній Європі").

"Унікальне видання "Донбас і Мирні" - книга про війну і мирних жителів Донбасу. 11 пронизливих історій про долі найбільш незахищених людей: дітей, що отримали поранення, і старих, які залишилися в прифронтовій зоні. Всі ці люди змогли вижити завдяки допомозі Ріната Ахметова. За чотири роки війни Фонд стикнувся з долями понад мільйона людей, яким щодня надає гуманітарну допомогу. За цей час у нас накопичилося величезна кількість реальних історій про людей трагічної долі. Так народилася ідея зробити арт-проект, що показав би особи цієї війни. Особи Мирних. Адже просто статистика, навіть страхітлива, робить величезну біду знеособленою. Ми хочемо, щоб голоси Мирних були почуті, хочемо донести людям правду про події на Донбасі", – сказала у своєму виступі Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

За оцінками ООН, постраждалих від бойових дій на сході України 4,4 млн чоловік. А сам Донбас визнаний одним з найбільш замінованих регіонів на планеті. 220 тисяч дітей, за даними ЮНІСЕФ, щодня змушені відвідувати школи у зоні бойових дій. Кожного дня ці діти ризикують бути пораненими або вбитими, підірватися на мінах або снарядах. Вони навчаються у будівлях, де в стінах зяють дірки після обстрілу, а вікна закладені мішками. Де в підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах валяються уламки снарядів.

Учасники конференції високо оцінили появу фотокниги "Донбас і Мирні".

"Розповісти про тяжку гуманітарну ситуацію на Донбасі через долі звичайних громадян – це найкращий спосіб достукатися до кожного. Ніяка статистика не торкнеться так серця, як історія маленької дівчинки. Від цих людських історій, представлених у книзі, просто мурашки по шкірі", – сказала Аїда Каллендер з Сараєво.

...Шестирічна Меланія Абдурашитова з Маріуполя залишилася жива, тому що мама закрила її своїм тілом від снаряда, а сама загинула. Дівчинка не втрачає оптимізму, незважаючи на те, що у неї немає однієї ніжки. А для 90-літньої (на той момент) Клавдії Шейко з Ольгинки, яка втратила дочку і онучку, став сенсом життя онук Паша, якого вона взяла під опіку. Її мрія – довше пожити, щоб поставити хлопця на ноги.

Директор Фонду Ріната Ахметова Роман Рубченко підкреслив, що гуманітарна місія надає допомогу жителям Донбасу з 2014 року, з самого початку бойових дій.