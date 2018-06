Учасники мітингів незадоволені результатами розслідування і закликали президента країни Георгія Маргвелашвілі приєднатися до протесту. Як повідомляють "Новини-Грузія", на тлі мітингів головний прокурор країни Іраклій Шотадзе подав у відставку.

Голова правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іванішвілі заявив, що відставка Іраклія Шотадзе – "абсолютно новий стандарт, затвердження якого було головною метою народної революції під керівництвом "Грузинської мрії".

"Ще раз хочу висловити співчуття постраждалим сім'ям і висловити надію на те, що правосуддя буде виконано", - заявив він.

За словами Іванішвілі, він з цікавістю стежив за судовим процесом і з самого початку був впевнений, що правосуддя "відбудеться повністю і своєчасно".

Акції протесту в Тбілісі організував Зазу Саралидзе - батько 16-річного Давида Саралидзе, який разом зі своїм однолітком Леваном Дадунашвили став жертвою масової бійки підлітків 1 грудня 2017 на вулиці Хорава в Тбілісі.

Участь в акціях взяли кілька тисяч чоловік.

Thousands outside parliament calling for justice for two teens stabbed to death in #Tbilisi. The father of Davit Saralidze called for the gov to resign and tents are reportedly arriving. The court acquitted the suspects after a controversial investigation https://t.co/jckftfqmmu pic.twitter.com/Pbi1liSQ22