Україна ввела санкції проти системи миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney. Про це йдеться в указі Президента №126 від 14 травня 2018 року, передають Українські Новини.

Цей указ вводить санкції відносно компанії WM Transfer Ltd (Литва), товариства з обмеженою відповідальністю "ВМР"(Росія), товариства з обмеженою відповідальністю "Вебмані.Ру" (Росія), акціонерного товариства "Небанківська кредитна організація "Мережева розрахункова палата" (Росія), акціонерного товариства "Обчислювальні сили" (Росія), компанії "WebMoney Europe Ltd" (Великобританія), компанії "Amstar Holdings Limited" (Гонконг), компанії "INDX Transactions Ltd" (Британські Віргінські острови), представництва в Україні "Фінансової компанії Елмі", внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA, фінансової установи "ВМ-Фактор" (Київська область), компанії "Пейместер" (Київська область), ТОВ "Агентство гарантій" (Київська область), які афілійовані з російською платіжною системою.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталу з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання та призупинення ліцензій, обмеження на надання компаніям телекомунікаційних послуг, припинення видачі дозволів на ввезення або вивезення з країни валюти, а також заборону Національному банку реєструвати зазначені компанії в якості учасника міжнародної платіжної системи.

Крім того, санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати користувачам доступ до афільованих з WebMoney ресурсів "capitаller.ru", "mini.webmonеy.ru", "mini.wmtransfеr.cоm", "light.wеbmoney.ru", "light.wmtransfеr.cоm", "wiki.webmonеy.ru", "webmonеy.ru", "wmtransfеr.cоm", "passport.webmonеy.ru", "security.webmonеy.ru", "security.wmtransfеr.cоm", "exchangеr.ru", "login.wmtransfеr.cоm", "crеdit.webmоnеy.ru", "debt.wmtransfer.cоm", "banking.guarantee.ru", "banking.gdcert.cоm", "banking.wmeuro.eu", "webmоnеy.ua", "banks.webmоnеy.ru", "arbitrage.webmоnеy.ru", "keeper.webmоnеy.ru", "keeper.wmtransfer.cоm", "wmsc1.webmоnеy.ru", "wmsc2.webmоnеy.ru", "wmsc3.webmоnеy.ru", "wmsc4.webmоnеy.ru", "merchant.webmоnеy.ru", "merchant.wmtransfer.cоm", "telepay.webmоnеy.ru", "telepay.wmtransfer.cоm", "wm.exchanger.money", "events.wmtransfer.cоm", "arbitrage.webmоnеy.ua", "files.wmtransfer.cоm", "mail.wmid.cоm", "advisor.wmtransfer.cоm", "paymaster.ua", "elmi.ua", "wm-factor.cоm.ua".

Санкції введені на 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, Україна ввела санкції проти Дерипаски і ще 6 російських олігархів.

Тим часом, Україна ввела санкції проти Молдавського метзаводу на 3 роки.