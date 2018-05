У всьому світі українці святкують День вишиванки.

Фотографії з різних куточків планети публікують в соціальній мережі Facebook.

Так, одяглися у вишиванки українці в Південній Африці (ПАР), у Ватикані, Франції, Китаї, Таїланді та інших країнах.

А в Республіці Казахстан українці у вишиванках розгорнули ще й 30-метровий рушник, представлений під час проведення Національного дня на ЕКСПО, йдеться в повідомленні на сторінці посольства України.

День вишиванки в Казахстані. Фото: facebоok.com/Посольство України в Республіці Казахстан

День вишиванки в ПАР. Фото: facebоok.com/Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa

День вишиванки у Ватикані: Фото: facebоok.com/ Посольство України при Святому Престолі

День вишиванки у Франції. Фото: facebоok.com/Ambassade d'ukraine en France / Посольство України у Франції

День вишиванки в Китаї. Фото: facebоok.com / Embassy of Ukraine in China

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки. Також була оприлюднена повна програма заходів в Україні та закордоном.