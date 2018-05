Бій в новій ваговій категорії виявився складним для Ломаченка. Його перевага не була такою переважною, як в попередніх поєдинках, коли суперники після побиття відмовлялися виходити на наступний раунд в середині бою.

Після "розвідки", яка тривала пару раундів, Ломаченко почав додавати і набирати очки. Здавалося, все йде до явної перемоги за очками, або нокауту від Василя в пізніх раундах. Але в шостому раунді українець нарвався на прямий удар від суперника і впав на настил рингу. Ломаченко відразу піднявся, але нокдаун йому був відрахував, і добре, що через 20 секунд пролунав гонг. Цей успіх окрилив Лінареса, який став вигравати раунди.

Але в десятому раунді Ломаченко провів серію ударів (аперкот, бічний) в голову суперника, потім провів силовий удар по печінці, після чого Лінарес опустився на коліно. До закінчення відліку рефері венесуелець не встав. Перемога Ломаченка нокаутом в десятому раунді!

Відео нокауту бою Ломаченко – Лінарес: красива серия і удар по печінці.

Бій Ломаченко – Лінарес по раундам

1 раунд. Ломаченко займає центр рингу, Василь викидає легкі удари, які йдуть на захист Лінареса. Хорхе дуже швидкий. В середині раунду затиснув рукою українського боксера, а другий пробиває. Рівний раунд, обидва боксери поки "пристрілюються". Наш рахунок 10:10, хоча і не прийнято давати нічию

"Потрібно "розтягнути" Лінареса", – говорить тренер і батько Анатолій Ломаченко, і радить Василю більше зміщуватися під час ударів.

2 раунд. Почав свої фірмові зміщення Ломаченко, почув батька. Лінарес багато промахується, а й багато влучає, в основному, по корпусу. Раунд за Ломаченком, він був точнішим і краще захищався. Наш рахунок: 20:19

У перерві Ломаченко показав на праве плече і на нього команда українського боксера поклала торбинку з льодом.

3 раунд. Ломаченко знову додав у швидкості. Лінарес намагається теж розгортатися в рингу і діяти максимально швидко, але в цьому компоненті він поступається Василю. Наш рахунок: 30:28

У перерві Ломаченко радять більше працювати лівою і атакувати після того, як "закрутить" суперника.

4 раунд. Ломаченко в центрі рингу і викидає набагато більше ударів, ніж Лінарес, але боксер з Венесуели більше вкладається, і, з огляду на його вагу, у нього удари сильніше. Раунд за Ломаченком і, мабуть, він поки кращий в цьому поєдинку. Наш рахунок 40:37

5 раунд. Лінарес затискає руками суперника, за що отримує, нарешті, усне попередження від рефері. Потім рефері попередив Лінареса і за удар нижче пояса. Ломаченко пробиває в голову супернику відразу після гонга. Раунд за Ломаченко, Наш рахунок 50:46

"Ти вицілюєш, це видно, не потрібно цього робити. Розтягуй", – Анатолій Ломаченко.

6 раунд. Знову попереджає рефері Лінареса за удар нижче пояса. Нокдаун! Нарвався Ломаченко на зустрічний удар і впав на настил рингу. Відразу встав, але рефері відрахував нокдаун. Наш рахунок: 58:56

7 раунд. Половину раунду Василь вичікував, ніби відновлювався, потім знову почав працювати звично. Але Лінарес тепер в центрі рингу і раунд за венесуельцем. Наш рахунок: 67:66

"Лінарес в основному пробиває праворуч, іноді пробиває лівий боковий", – підказує батько Ломаченка.

8 раунд. Над лівим оком Лінареса від ударів Ломаченка відкрилося невелике розсічення. Ломаченко провів кілька хороших і точних серій. Суперника він не потряс, але раунд виграв. Наш рахунок: 77:75

9 раунд. Ломаченко рухається не так активно, як в попередніх боях і навіть як в середині цього поєдинку. Лінарес провів хорошу серію силових ударів. Раунд за Лінаресом. Наш рахунок: 86:85

"Стеж за правою, концентрація!", – каже Анатолій Ломаченко

10 раунд. НОКАУТ! Василь точно влучив в Лінареса і той опустився на настил рингу. До закінчення відліку рефері Хорхе не встав!

Після нокаута Лінарес не піднявся. Фото: "Сегодня".

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g