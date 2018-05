Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ savоrysweetsisters

Eat What You Want Day Фото: instаgram.com/ savоrysweetsisters

Сьогодні у США відзначають Національний день, коли можна їсти все, що хочеться - Eat What You Want Day, пише WSPA.

Це той винятковий день, коли кожен житель США може влаштувати справжнє свято своєму шлунку.

Це неформальне свято відзначається щорічно 11 травня.

День заохочує їсти таку їжу, як фаст-фуд, при цьому не відчуваючи себе винуватим. Багато дієтологів навіть згодні з тим, що коротка перерва в звичайній дієті не шкодить організму.

Користувачі соцмереж масово постять фото з "шкідливою їжею".

