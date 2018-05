Справа в тому, що готелі скасовують бронь, щоб віддати номера за вищою ціною. Місяці назад готелі спокійно дозволяли бронювати номери за звичайною ціною, але зараз вони розуміють, що можуть заробити набагато більше і вигадують неймовірні причини, щоб скасувати бронь.

Marca наводить кілька прикладів.

Ось тут людини повідомили, що саме в ті дні, які він зарезервував заздалегідь, в готелі не буде світла і електрики.

Інший готель повідомляє потенційним гостям, що їх комп'ютерна система дала збій і раніше заброньовані номери стали доступними для вибору. Звичайно ж, постраждали тільки ті люди, які бронювали 25-27 травня.

А є й такі, яким просто скасовують бронь без вказівки причини. Так "пощастило" одному фанату Ліверпуля, який забронював готель за кілька місяців до фіналу.

Booked my hotel for Kiev months ago. No @bookingcom have decided that they are gonna cancel it for me free of charge so I can re-book it for 15 grand! #Kiev #LFC #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/kSZKYlWfbR