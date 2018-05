Запуск відклали через скасування, що спрацювало автоматично.

Запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX з супутником Bangabandhu-1 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді був скасований за хвилину до старту.

"Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв. до запуску. Ракета і вантаж знаходяться у хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску в 4:14 вечора", - йдеться в повідомленні SpaceX.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health—teams are working towards tomorrow’s backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC.