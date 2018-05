"Довгоочікувана зустріч між мною і Кім Чен Ином пройде в Сінгапурі 12 червня. Ми обидва постараємося зробити цей день особливим для миру в усьому світі!", - написав він.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!