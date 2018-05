В португальській столиці Лісабоні відбувся перший півфінал 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018".

З 19 півфіналістів у фінал вийшли 10 учасників (у дужках наводиться номер відділення в фіналі, який відбудеться виступ учасників за результатами жеребкування):

Австрія, Сезар Семпсон – Nobody But You (1 частина)

Естонія, Еліна Нечаєва – La Forza (1 частина)

Кіпр, Елені Фурейра – Fuego (2 частина)

Литва, Єва Зимаускайте – When we're Old (1 частина)

Ізраїль, Нетта – Toy (2 частина)

Чехія, Міколас Йозеф – Lie To Me (2 частина)

Болгарія, Equinox – Bones (2 частина)

Албанія, Еугент Бушпепа – Mall (1 частина)

Фінляндія, Саару Аальто – Monsters (2 частина)

Ірландія, Райан о'шонессі – Together (2 частина)

Представник України на "Євробаченні-2018" MELOVIN виступить у другому півфіналі, 10 травня, під номером 18. Він виконає пісню Under The Ladder.

Раніше Українські Новини повідомляли, 6 травня в Лісабоні відбулася офіційна церемонія відкриття "Євробачення-2018".