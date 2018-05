"Зараз я оголошую, що США вийдуть з угоди з іранською ядерною програмою. Через кілька миттєвостей я підпишу президентський меморандум, щоб почати процес відновлення дії економічних санкцій США, пов'язаних з ядерною програмою, проти іранського режиму", – сказав Трамп і підписав документ.

Він попередив владу Ірану, що у них будуть серйозні проблеми, якщо Тегеран продовжить розвивати ядерну програму.

"Економічні санкції вищого рівня вступлять в силу, якщо режим продовжить втілювати свої ядерні амбіції. У нього будуть ще більші проблеми, ніж у нього були коли-небудь до цього. Угода дозволила Ірану зберегти доступ до урану і з часом він розробив би ядерну зброю. Угода зняла санкції з Ірану в обмін на дуже незначні обмеження щодо ядерної активності режиму і ніяких обмежень – у зв'язку зі зловмисним поведінкою. Сьогодні ми володіємо точними доказами того, що обіцянки Ірану були брехнею", – додав Трамп.

Pres. Trump says U.S. will withdraw from Iranian nuclear deal and reimpose sanctions, warning: "Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States." https://t.co/bMV2eVI5zk pic.twitter.com/x60UChhRGe