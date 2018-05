Відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" в 2018 році пройде в Португалії 6 травня на узбережжі біля Музею мистецтва, архітектури і технологій.

43 країни підтвердили свою участь. Конкурсанти знаходяться в Лісабоні і проводять підготовку до виступів вже з кінця квітня. Перший і другий півфінали 63-го конкурсу відбудуться 8 та 10 травня, фінал – 12 травня.

Представником України цього року виступить співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.

"Блакитна доріжка" готова прийняти 43 делегації завтра. Ось ексклюзивні фото того, як все буде виглядати", - написали в офіційному Twitter-акаунті конкурсу 5 травня.

The #ESC2018 Blue Carpet is ready to host our 43 Delegations tomorrow. Here's an exclusive sneak peek of what it's going to look like. #AllAboard pic.twitter.com/rlWHeGUv8O