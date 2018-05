Ракета "Атлас" вирушила в космос з оповитої нічним туманом військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії. Очікується, що вона прибуде на Марс 26 листопада.

Посадковий зонд доставить на поверхню сейсмометри, які будуть вимірювати тектонічну активність Марса. Виявлені коливання допоможуть пролити світло на те, як утворилася планета 4,6 млрд років тому.

InSight — це стаціонарна станція, обладнана сейсмографами для фіксування підземних поштовхів на Марсі. За допомогою отриманих даних учені розраховують дослідити внутрішню будову планети.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p