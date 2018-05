Вже втретє на території старовинного замку у Чинадієві стартував квітковий фестиваль флористів "Кохання в Сент-Міклош". Триватиме він до 6 травня включно.

Тисячі квітів знайшли своє втілення у різного роду інсталяціях, які розташовані як на території замку, так і всередині фортеці, пише PMG.

На свято завітали також поважні гості – Шандор та Герта Маргарет Габсбург-Лотринген – королівське подружжя з Австрії.

Тут вони відкрили пам’ятник (символ) "Полум’я миру".

Шандор і Грета Маргарет Габсбурги-Лотрінґен не тільки великосвітські особи королівського роду, а й діяльні миротворці. Кілька років тому нащадки великої імперії створили асоціацію з просування миру The Flame of Peace. Це некомерційна організація, яка не має ні політичних, ні релігійних союзників. Символ асоціації The Flame of Peace – "Полум’я Миру" виготовляють з горіхового дерева і встановлють на підставку з каменю. Дерево символізує мужність, силу, тепло, красу, камінь – твердість, стійкість і непохитність.