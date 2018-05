Під час свого візиту до Сідней президент Франції виступив з подякою прем'єр-міністру Австралії.

Про це повідомляє 24.ua з посиланням на ABC Sydney.

"Я хочу подякувати вам за вашу гостинність, подякувати вам і вашій смачній дружині", – сказав Макрон.

Sometimes translation is tough.

