Влітку в польській Гдині пройде масштабний музичний фестиваль Оpen'er Festival, на якому виступлять легендарні Depeche Mode, піонери три-хопу Massive Attack і віртуальна британська група Gorillaz. Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Оpen'er пройде з 4 по 7 липня 2018 року на території колишнього військового аеропорту.

Список артистів, які цього разу виступлять на основній сцені, виглядає наступним чином: Depeche Mode, Bruno Mars, Arctic Monkeys, Nick Cave & Bad Seeds, Massive Attack, Gorillaz, Kaleo, MØ, Migos і польський співак Dawid Podsiadło.

Альтернативна сцена Alter stage буде представлена такими музикантами як Alma, Dead Cross, Little Simz, Marmozets і Sevdaliza, в той час, як на наметовим сцені Tent stage зіграють David Byrne, Fleet Foxes, Glass Animals, Kali Uchis, PRO8L3M, YEARS & YEARS, La Femme, Sigrid, Odesza і Vince Staples.

Фестиваль Оpen'er був заснований в 2002 році і вперше пройшов у Варшаві. Хедлайнером того фестивалю виступив британський електронний дует The Chemical Brothers.

У 2003 р. Оpen'er переїхав в Гдиню, де за 3 роки переріс з одноденного в повноцінний 3-денний фестиваль. По мірі зростання масштабів зростала і тривалість, і в 2009-му Оpen'er продовжили ще на один день.

За 10 років організатори заходу, концертне агентство Alter Art, провели близько 210 днів на майданчику Оpen'er. Сам майданчик зріс з 3 гектарів у 2002 році до 75 га в 2013 році. За цей час було побудовано в цілому 42 сцени висотою в 319 метрів, що вище, ніж висота Ейфелевої вежі.

На Оpen'er Festival виступили такі відомі музиканти: Cassius, Kosheen, Layo & Bushwacka!, Cypress Hill, Pink, Goldfrapp, Massive Attack, Snoop Dogg, Faithless, Fatboy Slim, Lauryn Hill, The White Stripes, Underworld, Placebo, Pharrell Williams, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Scissor Sisters, The Streets, Kanye West, Basement Jaxx, Sonic Youth, Groove Armada, Beastie Boys, Muse, Björk, The Chemical Brothers, Jay – Z, Róisin Murphy, Editors, Arctic Monkeys, Gossip, Sex Pistols, Faith No More, Pearl Jam, Kasabian, The Dead Weather, Pavement, Coldplay, The Strokes, Pulp, M. I. A., Primus, Prince, Nick Cave and the Bad Seeds, Rihanna, Florence & The Machine, Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams, Kygo та інші.

Фестиваль також є відмінним майданчиком для польських музикантів, дозволяючи їм виступати перед аудиторією в десятки тисяч чоловік.

