Північна і Південна Кореї технічно залишаються у стані війни, оскільки війна 1950-1953 років завершилася укладенням перемир'я, а не мирного договору.

Домовленості завершити війну лідери досягли під час історичного саміту в п'ятницю, який вони проводять в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни, і на якому вони підписали відповідну декларацію.

Кім Чен Ин і Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця вони проведуть військові переговори і будуть домагатися "поетапного роззброєння", не надавши детальнішої інформації.

Вони оголосили, що планують формально проголосити резолюцію про завершення війни і перетворити нинішнє перемир'я в мирний договір до кінця року.

Обидві сторони підтвердили свою загальну мету без'ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації.

"Південна і Північна Корея домовилися докласти зусиль для забезпечення підтримки і співпраці міжнародного співтовариства в справі денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Стоячи поряд з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом заради возз'єднання.

"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.

"Ми зможемо насолоджуватися світом і процвітанням на Корейському півострові, не боячись війни", - додав Кім Чен Ин.

