Виходить, що якщо людині коли-небудь судилося відвідати поверхня Урану, він буде зустрінутий не просто неприємним запахом, але і задушенням. Крім того, з урахуванням вкрай низької температури в -200 градусів Цельсія, неприємні наслідки почнуться задовго до того, як людина відчує запах.

Дослідники давно підозрювали, що в атмосфері Урана концентрація сірководню значно вище, ніж в атмосфері Сатурна і Юпітера. Однак низька температура, викликана віддаленістю планети від Сонця, заморожує газ. Кристали газу можуть утворювати хмари, але спектрометрів значно складніше впоратися з вивченням твердих і важких кристалів.

