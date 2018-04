Про це повідомляє МЗС Канади в Twitter, повідомляє 112.ua.

"Міністр Фріланд і інші глави МЗС країн G7 підтвердили спільну повагу до світового порядку, заснованого на нормах міжнародного права, в тому числі за питання територіальної цілісності. Санкції проти Росії за її неприйнятні дії в Україні продовжаться", - йдеться в повідомленні.

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS