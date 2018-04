У багатьох країнах світу вирішили вшанувати День Землі різними заходами і дивовижно гарними інсталяціями.

Українські Новини зібрали для вас фотографії найяскравіших з них.

У Флориді в День Землі зробили інсталяцію з "людиною-деревом", прикрашеною квітами й зеленими листям.

"Подивіться, що відбувається, коли ви любите Землю так само, як Лів Друїд - ви можете закликати людину-дерево! Щасливий день, Земля. Нехай ми всі навчимося захищати свої землі, щоб мати можливість продовжувати виробляти ману", - сказано в описі до фотографії.

В Каліфорнії на півострові Бальбоа посеред пляжу Ньюпорт в честь Дня Землі-2018 намалювали яскравими фарбами нашу планету з написом "We are one".

У Нью-Йорку до Дня Землі зробили з морського сміття величезний вінок, який також розмалювали яскравими квітами. Цей вінок – символ забруднення океанів і морів пластиком, він закликає людей задуматися про те, що буде з нашою планетою в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня відзначається Міжнародний день Землі.