Про це повідомляє Jerusalem Post, пише "Страна".

Також користувачі соцмереж публікують фото та відеозаписи, на яких зафіксовано те, що відбувається.

Є інформація, що стрілянина сталася через спробу державного перевороту. Король був евакуйований.

Rumors of #coup in #SaudiArabia spreading as sporadic gunfire has reportedly been heard near Royal Palace in #Riyadh.

Some sources say the Saudi King and the #Prince have left the Palace, moved to a military base.https://t.co/RjSA1flCK3 pic.twitter.com/SEFpCJE1ah