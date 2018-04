Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, очолюючи корпорацію Єдині енергетичні системи України, в 1995 - 1997 рр., вивела через рахунки цієї корпорації на рахунки офшорів, підконтрольних екс-прем'єру Павлу Лазаренку більш як $160 млн, повідомляє kp.ua.

Про це йдеться в рішеннях окружного суду Округу Колумбія (США). Всього ж американські суди довели виведення близько $250 млн компаніями Лазаренка і Тимошенко.

Про документи, в яких детально описані всі схеми Тимошенко і Лазаренка, напередодні з трибуни парламенту нагадав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

"За рішенням американських судів, з якими кожен може ознайомитися на сайті окружного суду міста Вашингтон, Тимошенко разом з Лазаренком вивели з України в офшори $250 млн доларів. Як назвати тих, хто сотні мільйонів доларів виводять в офшори, забираючи у чорнобильців, пенсіонерів, молоді, дітей. Або тих, хто розвалив країну і прирік українців на жебрацтво? Якщо це не тварини, то хто? Це справжні тварини, які позбавляють українців майбутнього!", - обурився Ляшко. Він закликав Тимошенко повернути виведені в офшори кошти.

Документи, про які йдеться, дійсно є у відкритому доступі. Публікуємо тут витяг з рішення суду у справі U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), яка стосується безпосередньо Юлії Тимошенко.

"Кошти, про які йдеться в цьому документі, ймовірно походять з того, що в Сполучених Штатах називають енергетичною схемою ЄЕСУ" ... пан Лазаренко був у 1995 і 1996 роках Першим віце-прем'єр-міністром України. В цей час пан ​​Лазаренко "відповідав за енергетичний сектор економіки України і керував реорганізацією системи імпорту та розподілу природного газу". Він використовував цю позицію для надання високоприбуткових енергетичних контрактів деяким компаніям. Зокрема, пан Лазаренко надав Єдиним енергосистемам України (ЄЕСУ), корпорації "компанією підконтрольної соратниці Лазаренка Юлії Тимошенко та іншим", "виключне право" на реалізацію природного газу в Дніпропетровську область України". Для здійснення цього права ЄЕСУ уклали контракти на покупку природного газу у великої російської енергетичної компанії "Газпром". Відповідно до цих контрактів "Газпром" поставляв природний газ ЄЕСУ з кінця 1995 року по 1997 год.

Протягом відповідного періоду часу ЄЕСУ на 85% належала United Energy International, Ltd. ("UEIL"), створеної 17 жовтня 1995 року за вказанням соратниці Лазаренка Юлії Тимошенко.

ЄЕСУ передали право власності на природний газ, який вони придбали у "Газпрому" в UEIL. Платежі від українських споживачів, які використовували цей природний газ, в свою чергу збиралися на банківських рахунках UEIL. У 1996 році UEIL перерахувала $140 млн з цих рахунків в "компанію Somolli Enterprises, яка була зареєстрована на Кіпрі 8 жовтня 1992 року і контролювалася Юлією Тимошенко та іншими". Пані Тимошенко та афілійовані особи, в свою чергу, використовували Somolli Enterprises й інші господарюючі суб'єкти, що перебувають під їх контролем, для переказу платежів пану Лазаренку в сумі "не менш як $162 млн в 1996 і 1997 роках". Сполучені Штати стверджують, що в цих незаконних платежах простежується і частина активів обвинуваченого".

Згідно з документом, "завдяки" тому, що компанії Тимошенко виводили гроші з ЄЕСУ, та не змогла вчасно розрахуватися з "Газпромом" за газ. І тепер "Газпром" може претендувати на частину $250 млн, які США намагаються конфіскувати з офшорних рахунків.