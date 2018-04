Про це пише "Українська правда" з посиланням на AP.

Як заявила під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, постпред США Ніккі Хейлі, про це їй сказав президент країни Дональд Трамп.

За її словами, Трамп сказав, що якщо сирійський режим знову використовує отруйний газ, США будуть в бойовій готовності, щоб знову вдарити.

"Сполучені Штати Америки не дозволять режимові Асада продовжувати використовувати хімічну зброю", - наголосила Хейлі.

Haley says President Trump told her the US is "locked and loaded" if the Syrian regime uses chemical weapons again https://t.co/Jy0o1l5s2Z pic.twitter.com/OGI8qTx3Ti