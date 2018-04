Про це заявив президент США Дональд Трамп у зверненні до американців, повідомляє CNN.

Як пише ЄП, "в даний час проводиться комбінована операція зі збройними силами Франції та Сполученого Королівства", - сказав Трамп.

Генерал Джозеф Данфорд на брифінгу в Пентагоні назвав три цілі, за якими нанесли авіаудари:

- Науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов'язують з виробництвом хімічної і біологічної зброї;

- Склад для зберігання хімічної зброї на захід від міста Хомс;

- Місце зберігання хімічної зброї та важливий командний пункт, поблизу Хомса.

США задіяли для авіаударів ряд літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники В-1, а також щонайменше один військовий корабель, який знаходиться в Червоному морі.

Британське міністерство оборони заявило, що Англія приєдналася до союзників для "точного удару по Сирії, через використання хімічної зброї сирійським режимом проти власних людей".

#Damascus during the attack about an hour ago #Syria pic.twitter.com/GDUBcznjMV