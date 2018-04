Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2

Як пише ЄП, вона пояснила, що відео знято 7 квітня 2018 року в с. Петрівка Ростовської області, біля кордону України.

"Транспортні засоби - це БМД, кожна з яких здатна перевозити 3 членів екіпажу і 5 десантників", - припустила Тлісова.

За її словами, місцеві жителі повідомили, що на відео вже другий конвой.

Журналіст зазначила, що їй прислали це відео друзі тих, хто його зняв.

Разом з тим, координатор порталу журналістських розслідувань Bellingcat Ерік Толер повідомив, що відео було знято в 40 км від кордону.

The original tweet with this Russian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Russian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV