Зазначається, що загиблий жив в апартаментах Trump Tower, його у важкому стані доставили в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

В суботу ввечері в хмарочосі, де розташовується офіс компанії Дональда Трампа і де він з родиною мешкав до переїзду в Білий дім, сталася пожежа.

Займання почалося в квартирі в житловій зоні на 50-му поверсі.

За словами представників пожежної служби, на місці працюють близько 200 пожежників. Причину пожежі поки не називають.

Також повідомляється, що кількість постраждалих пожежників зросла до чотирьох осіб.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf