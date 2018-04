Вживаються термінові заходи з відновлення роботи системи, але вони можуть скоротити кількість перельотів на 10%, кажуть у Eurocontrol. Офіційний представник бельгійської служби контролю повітряного Belgocontrol підтвердив інформацію.

Як пояснюють в Eurocontrol, в результаті збою втратилися дані про деяких польотах, авіаперевізникам запропонували оновити розклад. Всього на день було заплановано 29,5 тисяч рейсів, половина з них може бути затримана через збій.

Технічний збій не є результатом чийогось прямого впливу, відзначають в Eurocontrol, безпеці пасажирів та аеропортів ніщо не загрожує.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible.