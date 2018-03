Депутат Верховної Ради Максим Микитась (група "Воля народу) задекларував 6,5 млн гривень, його дружина - 328,6 млн доходів за 2017 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

210 тис. гривень доходу Микитася становить зарплата, 2 млн гривень - дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, 30 тис. гривень - спадщина від батька, а 4,3 млн гривень - відсотки від внесків в Укргазбанку та Асвіо банку (Чернігів).

Депутат задекларував 30 млн гривень і 6 млн доларів готівкових коштів, 277 тис. гривень на рахунку в Укргазбанку (в 2016 році - 2 млн доларів) і 496 гривень - в Асвіо Банку (в 2016 році - 25 млн гривень).

Микитась задекларував 2 земельні ділянки площею 1 048 і 151 кв. м, житловий будинок (103,8 кв. м) у Києві, а також автомобіль Mercedes-Benz S500 4 Matic 2013 роки випуску за 2,6 млн гривень.

Крім того, в 2017 році він придбав автомобіль Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5,2 млн гривень.

Також Микитась задекларував велику кількість наручних годинників, меблі, набір картин і книг.

Депутат володіє компаніями "Укрбуд", "Укрбуд Девелопмент", а також Bazert Development LLP (Велика Британія), Plars Trading і Orleya Limited (обидві - Беліз), Celestis Consulting (Естонія), Crone Concept Co Ltd і KS C and C Co. Ltd (обидві - Південна Корея).

Дружина Микитася Наталія задекларувала 63 тис. гривень зарплати в "Укрбуд Девелопмент", 908 тис. гривень доходу від підприємницької діяльності, 225,5 млн гривень дивідендів від компанії "Укрбудмонтаж", 100 млн гривень - позика від фінансової компанії "Укрпереказ", а 2 млн гривень - дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Також вона задекларувала 4 млн гривень і 300 тис. доларів готівкових коштів і 2,1 млн гривень на рахунку в Укргазбанку.

Дружина володіє 4 квартирами, 7 земділянками, 2 дачними будинками, а також орендує нежитлове приміщення в Києві.

Крім того, вона вказала 17 незданих в експлуатацію нежитлові приміщення загальною площею 4 172 кв. м.

Також дружина задекларувала автомобіль Mercedes-Benz S500 2014 року випуску, наручний годинник, браслети й каблучки з діамантами.

Вона володіє компаніями "Ексімгруп Лімітед" і "Укрбудмонтаж".

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман задекларував на 800 тис. грн більше Порошенко.