Переможниця Євробачення-2016, українська співачка Джамала вперше стала мамою. Про це стало відомо з її офіційної сторінки в Instagram.

Як зазначається у повідомленні, народила виконавиця первістка 27 березня.

"My best song ever Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов. 27.03.2018", - заявлено в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Джамала вийшла заміж за мусульманським обрядом в шикарній сукні.

Вперше простосунки Джамали і Сеїт-Бекіра стало відомо у вересні 2016 року, коли вона з'явилася на Манхеттенському фестивалі короткометражних фільмів в компанії симпатичного молодого чоловіка. Восени-2016 Джамала показала свого коханого чоловіка.