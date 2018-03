Адвокати колишнього Президента України Віктора Януковича та колишніх співробітників підрозділу міліції спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України "Беркут" поскаржилися Європейському парламенту на факти протидії з боку української влади в розслідуванні справ щодо вбивств на Евромайдані.

Про це 25 березня повідомило бельгійське інтернет-видання EU Reporter, що спеціалізується на новинах Європарламенту, передають Українські Новини.

Виступ декількох українських адвокатів на тему розслідувань розстрілів на Евромайдані депутати Європарламенту заслухали в ході слухань з питань захисту прав адвокатів та доступу до правосуддя в Україні, яке відбулося 22 березня у головній будівлі Європарламенту.

Як повідомляє EU Reporter, на слуханнях були продемонстровані 2 гучних документальні фільми-розслідування - від ізраїльської журналістки Анни Стефан та італійського репортера Джіана Мікалессіна, які представляють альтернативну версію щодо снайперів і розстрілів на Євромайдані. Журналістка Ганна Стефан, як повідомляється, особисто була присутня на слуханнях. Крім євродепутатів на заході були присутні також кілька представників неурядових організацій з Бельгії та Польщі. Від України в слуханнях брали участь, зокрема, адвокати Віктора Януковича Ольга Просанюк nf Олександр Горошинський (він також представляє інтереси заарештованих колишніх беркутівців в Святошинському районному суді Києва).

За інформацією EU Reporter, на слуханнях також були присутні кілька родичів жертв розстрілів на Евромайдані, які "висловили невдоволення офіційними обіцянками влади і до сих пір домагаються справедливості". "Вони проводять кампанію за більш активну участь Європи в цьому процесі, домагаються громадського контролю, щоб прискорити справедливе і належне розслідування", - повідомляє EU Reporter.

"Український уряд, який було приведено до присяги після майданівських демонстрацій, спочатку взяв на себе зобов'язання провести швидке, всебічне і неупереджене розслідування цього звірства (розстрілів на Евромайдані). За останні 4 роки Європарламент, ООН, ПАРЄ та інші міжнародні інститути закликали українську владу виконати свою обіцянку і розкрити правду про ці шокуючі вбивства учасників протесту. Але до сих пір офіційне розслідування не принесло практичних результатів. Українські правоохоронні органи заявляють, що саме уряд колишнього Президента (України) Віктора Януковича несе відповідальність за розстріл безневинних людей на вулицях Києва снайперами. Але в інших документальних даних, присвячених розслідуванню, робиться спроба представити альтернативну версію подій: вони вказують на те, що винуватцями могли бути фактичні лідери протесту, які згодом зайняли високі пости в уряді ", - робить висновок EU Reporter.

На своїх сторінках у соціальній мережі Facebook Ольга Просанюк та Олександр Горошинський опублікували фотографії і свої коментарі щодо минулого заходу.

Так, Просянюк зазначає: "Депутати, міжнародні експерти та правозахисники розглядали питання про верховенство права і неприпустимість порушення прав людини. Окремо досить активно й жваво обговорювалося питання про тиск в Україні на суд і адвокатів, особливо в резонансних справах. У своїй презентації я говорила не лише про тиск на адвокатів у політичних справах (відео з силовим видворенням Олександра Горошинського із залу суду справило приголомшливе враження), а й про загальні тенденції і порушеннях прав адвокатів. У цьому мені допомогли звіти International Society for Human Rights та Support to justice sector reforms in Ukraine".

За словами Просянюк, очікується, що незабаром в Європарламенті з'явиться резолюція з вимогою щодо моніторингу розслідувань вбивств на Евромайдані.

У свою чергу, як повідомив адвокат Горошинський, "депутати і правозахисні організації прийшли до єдиної думки, що справа Майдану розслідується необ'єктивно й односторонньо з порушенням норм Конвенції з прав людини". "У європейців викликає шок бездіяльність слідчих органів при наявності доказів застосування зброї проти активістів і силовиків з готелю "Україна", консерваторії та інших секторів, які перебували під контролем активістів", - зазначив він.

За його словами, крім 2 скандальних кінострічок, євродепутатам були передані інші фото- та відеоматеріали, свідчення декількох свідків і потерпілих, які підтверджують версію адвокатів.

Нагадаємо, в кінці лютого в ефірі ізраїльського телеканалу ILand був показаний документальний фільм-розслідування під назвою "Площа розбитих надій", герої якого стверджують, що були причетні до розстрілів на Евромайдані, а серед координаторів цієї провокації могли бути деякі тодішні лідери оппозціі.

У листопаді 2017 року італійський телевізіонній канал Canale 5, що входить до складу медіахолдингу Mediaset S. p.A. колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, показав фільм італійського військового кореспондента Джіана Мікалессіна "Україна: приховані істини". Він зустрівся з трьома громадянами Грузії К. Нергадзе, А. Ревазішвілі та Залогі Кваратескелія, які стверджують, що нібито саме вони є виконавцями наказів про розстріли і учасників Євромайдану, і співробітників "Беркута".