Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг звернувся до користувачів з вибаченнями з приводу гучного скандалу з витоком особистих даних. Про це 25 березня повідомили Politico.

Звернення Цукерберга оприлюднили газети: The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

За його словами, проблеми пов'язані з додатком з тестами.

"Ми відповідаємо за захист вашої інформації. Якщо ми не можемо цього зробити, ми не заслуговуємо цієї роботи. Це порушення довіри, і мені шкода, що тоді ми не зробили більшого. Зараз ми вживаємо заходів, щоб цього не повторилося знову",- заявив Цукерберг.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень капіталізація компанії впала на 58 млрд доларів. Засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європарламент для надання пояснень у справі про зловживання персональними даними компанією Cambridge Anatytica.