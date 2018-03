"У світлі триваючої зневаги Facebook конфіденційності користувачів, непрозорості і неповаги відповідальності — Massive Attack видаляється з Facebook," - заявлено в повідомленні.

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability - Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB



We sincerely hope they change their... https://t.co/DAxMVYSwff