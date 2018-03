"Вітаємо сера Рінго Старра!" — йдеться в тексті повідомлення.

В лицарі Старра присвятив герцог Кембриджський Вільям. На церемонії також була присутня дружина музиканта, актриса Барбара Бах.

Congratulations Sir Ringo Starr!



Today at Buckingham Palace, the Beatles drummer was honoured by The Duke of Cambridge for his services to music. pic.twitter.com/bdSe2lrRwn