За збігом обставин саме в цей час в ресторані вечеряв форвард "червоних" Роберто Фірміно. Персонал звернувся до футболіста з особливим проханням, і той погодився.

Яке ж було здивування Андерсон і її гостей, коли святковий торт замість офіціанта виніс їх кумир. Бразилець обійняв іменинницю і навіть зробив з гостями кілька фото.

Just when you thought this lad couldn't get any better. 👌



Bobby Firminho brings out my mates birthday cake 🎂.



What a guy 👏😁 pic.twitter.com/CJ8y5waxqw