Президент США Дональд Трамп заявив, що за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля "швидше за все стоїть Росія". Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, повідомляє CNN.

"Схоже, що за отруєнням Скрипаля стоїть Росія", - сказав президент США.

Trump is asked about the spy poisoning: “It certainly looks like the Russians were behind it” https://t.co/Pqv6MBMT28

— Meg Wagner (@megwagner) 15 марта 2018 г.

Як повідомляли Українські Новини, МІ5 підозрюють Росію в спробі вбивства свого екс-шпигуна у Великій Британії.

Російський екс-шпигун Скрипаль міг бути отруєний у себе вдома.