Вільямсон так відреагував на питання про те, які заходи може вжити Росія у відповідь на дії Великобританії і як відреагує на їх Лондон.

"Що ми будемо робити? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила в Солсбері, абсолютно жахливо і обурливо. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія мусить відійти і заткнутися", - заявив Вільямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF