Американська інді-рок група Imagine Dragons випустила музичне відео на пісню Next To Me.

Кліп опубліковано на каналі гурту в YouTube, повідомляють Українські Новини.

Режисером 12-хвилинної історії про помилки, їх спокуту та кохання, став Марк Пеллінгтон.

Композиція Next To Me була представлена 21 лютого і стала першим релізом музикантів після виходу альбому Evolve, зібравши за першу добу більше 3 млн прослуховувань.

Як повідомляли Українські Новини, тріп-хоп група Morcheeba дасть концерт в Києві.

Понад 40 тисяч українців "сиділи" в електронних чергах, щоб купити квитки на Imagine Dragons.