Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак вирішив знову спробувати свої сили у вокальному змаганні і представити Норвегію вдруге на конкурсі в Лісабоні. Про це повідомляють Українські Новини.

Конкурсна композиція виконавця називається that's How You Write A Song. Всього у фіналі норвезького нацвідбору брали участь 10 виконавців. Міжнародне журі з Росії, Чехії, Естонії, Македонії віддали виконавцю свої переваги. Всього у складі журі були 10 країн і вони могли проголосувати тільки за одного учасника.

Однак не всі фанати Євробачення поставилися позитивно до вибору Норвегії і вважають, що другий раз Рибаку виграти конкурс не вдасться.

Як повідомляли Українські Новини, переможець нацвідбору на Євробачення-2018 MELOVIN заявив, що не очікував таких високих оцінок від суддів.