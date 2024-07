"Не так вже й далеко... Шрек 5 виходить на екрани 1 липня 2026 року з Майком Майєрсом, Едді Мерфі та Кемерон Діаз", - йдеться у повідомленні студії.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu