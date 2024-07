Поділитись:













Сили оборони впродовж понеділка, 8 липня, на півдні України знищили п’ять російських розвідувальних безпілотників. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників: три ZALA, один Supercam та один "Орлан-10", - йдеться в ньому.

У понеділок на півдні України військові збили п'ять розвідувальних БпЛА росіян. Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, військовослужбовці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) знищили два російські ударні безпілотники "Ланцет". Сталося це на двох ділянках фронту в Харківській області.

Також повідомлялося, що під час комбінованої ракетної атаки Росії по Україні 8 липня протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.

7 липня на Покровському напрямку (Донецька область) українські військові збили російський штурмовик Су-25.

А в районі Вовчанська Харківської області українські військові збили розвідувальний дрон окупантів.