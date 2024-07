Поділитись:













Гітарист американського панк-рок-гурту The Offspring Кевін "Нудлз" Вассерман розповів, чого шанувальникам варто чекати від нової платівки. Музикант заявив, що вони знову працювали з Бобом Роком – продюсером, який допомагає колективу вже "протягом 15-16 років", повідомляє Blabbermouth.

Вассерман зізнався, що вони ніколи не обговорюють, як має звучати новий альбом. Під час роботи вони звертають увагу на окремі треки та намагаються вибудувати стиль й концепцію лонгплею вже після того, як з'являються готові напрацювання. На думку гітариста, The Offspring "не дуже-то змінилися" й ніколи не хотіли кинути панк-рок та почати писати метал-музику.

Проте на свіжій платівці колективу буде одна композиція, записана в жанрі треш-металу. Вона називається Come To Brazil ("Приїжджайте до Бразилії"). Трек Get Some також звучатиме важко завдяки достатку "рок-рифів". Решта композицій будуть витримані у звичній для The Offspring панк-стилістиці.

Новий альбом гурту отримав назву Supercharged – робота стане 11-ю в їхній дискографії. Її прем'єра відбудеться 11 жовтня цього року. За словами лідера гурту Декстера Холланда, назва платівки описує записану на диск "чисту енергію", а самі пісні будуть "прославляти життя".

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 24 червня, помер вокаліст американського поп-панк-гурту Crazy Town Шифті Шеллшок.