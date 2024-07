Про це Мішель написав у соціальній мережі X (раніше Twitter).

За його словами, Угорщина, яка зараз головує в Євросоюзі, не має мандата на взаємодію з Росією від імені блоку.

"Європейська рада чітко визначила: Росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть вестися без України", — написав Мішель.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.