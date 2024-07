Про це він заявив у соцмережі Х.

"Схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому. Мета полягає в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром", – йдеться в повідомленні.

