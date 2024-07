Про це йдеться в повідомленні відомства в соцмережі Х.

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", – повідомило МЗС Італії.

Своєю чергою Формоза наголосив, що "з гордістю представлятиме Італію – одного з найближчих союзників України, і її провідний внесок у досягнення справедливого миру та у майбутню відбудову України на її шляху до європейської інтеграції".

Congratulations to Carlo Formosa, new Ambassador of Italy to Ukraine 🇮🇹🤝🇺🇦@italyinukr pic.twitter.com/V63MTf1tL4